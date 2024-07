Sete recordes que Marta pode quebrar nos Jogos Olímpicos

Em Paris, Rainha pode ser a brasileira mais velha a subir no lugar mais alto do pódio olímpico. Saiba mais!

Marta tentará nos gramados de Paris 2024 aumentar ainda mais seu legado como a melhor jogadora de futebol de todos os tempos. Ela participará de sua sexta edição dos Jogos Olímpicos. Tamanha longevidade, somada à excelência de quem já foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, proporciona sete recordes que podem ser quebrados na capital francesa, lista que o “Bolavip Brasil” apresenta a partir de agora. A principal marca a ser batida: se levar o ouro, será a brasileira mais velha a subir no lugar mais alto do pódio olímpico na história do esporte nacional. A Seleção estreará nesta quinta-feira (25), contra a Nigéria.

Veja os sete recordes que Marta pode quebrar em Paris 2024

1 – Marta terá 38 anos, cinco meses e 22 dias no dia em que a final do torneio feminino acontecerá. Se for campeã vai superar Fofão, do vôlei, atualmente a brasileira mais velha a ganhar o ouro olímpico, com 38 anos, cinco meses e 13 dias, nos Jogos de Pequim, em 2008.

2 – Se ganhar uma medalha, não importa a cor, Marta vai se tornar a única jogadora do futebol brasileiro a subir ao pódio olímpico três vezes. Ela foi medalha de prata em 2004 e 2008.