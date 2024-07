São Paulo x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

São Paulo e Botafogo entram em campo, nesta quarta-feira (24/7), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola, então, às 19h30 (horário de Brasília), no MorumBIS. O Botafogo é o ponteiro do Brasileirão, com 39 pontos. Tem cinco vitórias consecutivas e há quatro jogos não sofre gols. O São Paulo está em quinto, colado no G4. Soma 31 pontos. O Fortaleza, quarto, tem 32. E a Voz do Esporte fará uma supercobertura, que começa bem antes, às 18h, sob o comando de Cesar Tavares, o narrador que é o atual bicampeão do prêmio Aceesp.

A cobertura da Voz do Esporte terá, além de Cesar Tavares, Elcio Mendonça nos comentários e Rogério Souza nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 18h para acompanhar este duelo gigante pelo Brasileirão.