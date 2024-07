São Paulo ganha primeira livraria 100% dedicada ao futebol

Em 1986, Maradona, com uma canhota infernal, enfileirou os marcadores ingleses e marcou um dos gols mais emblemáticos de todos os tempos. Quase quatro décadas depois daquela Copa do Mundo, o lance, digno de um poema, batiza a primeira livraria 100% dedicada ao futebol, consolidando a união entre o esporte bretão e a literatura. Em plena região central de São Paulo, entre o Bixiga e a Bela Vista, a Barrilete nasce como aquela arrancada descomunal de Don Diego: histórica. No último fim de semana, mais de 150 pessoas se espremeram na calçada para prestigiar a inauguração.

“Barrilete Cósmico” (“Pipa Cósmica”, em português) é uma expressão eternizada pelo narrador Victor Hugo Morales para definir a obra-prima de Maradona, nas quartas de final do Mundial, no México. Mas a inspiração do novo reduto dos amantes das letras e da bola não fica somente no Estádio Azteca. A equipe de reportagem do Jogada1o visitou a livraria e descobriu algumas particularidades. Uma delas, uma Ponte Aérea. Ou melhor, uma tabelinha de respeito.

“No Rio de Janeiro, por exemplo, há a Folha Seca (livraria especializada em cultura carioca, no Centro). Embora não seja somente de futebol, foi uma grande referência. Gostamos muito de estar ali. Além dela, temos, em Campinas, outro lugar que oferece muito espaço à literatura de futebol. A Livraria Pontes também é uma editora importante”, contou Carlos Eduardo Mitsuo Nakaharada, sócio administrador da Barrilete, ao lado de Diego Rezende Polachini.