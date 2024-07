Rossi é alvo de clube da Série B e pode deixar o Vasco

Atacante está sem espaço no Cruz-Maltino e tem chance de vestir a camisa do Paysandu, clube de seu coração

Sem espaço, o atacante Rossi pode estar de saída do Vasco. De acordo com o “ge”, o jogador negocia com o Paysandu, que atualmente está no Brasileiro da Série B, e está em conversas para vestir a camisa do clube paraense. A informação foi dada inicialmente pelo portal ‘RTI Esporte’.

Pesa a favor do Papão o fato de que Rossi é torcedor do clube e já apareceu vestindo a camisa bicolor nas redes sociais. Nascido no Pará, ele nunca teve a chance de jogar em seu estado.

Recentemente, Rossi perdeu espaço no Vasco com a chegada do técnico Rafael Paiva. Em 2024, o atacante disputou 21 partidas e não marcou nenhum gol.