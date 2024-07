Roger lamenta eliminação do Inter e entende irritação da torcida

O Internacional está eliminado da Copa Sul-Americana após empate com o Rosario Central, no Beira-Rio. Após o duelo, o técnico Roger Machado, que estreou no comando colorado no estádio, lamentou o resultado e quer mudar ambiente no clube para os próximos jogos.

“É doloroso pra todo mundo. Pra um comandante que chega, em um momento de turbulência, uma eliminação nunca é boa. O Beira-Rio nos proporcionou uma excelente atmosfera e eu agradeço ao torcedor que veio. Busquei colocar em campo os melhores jogadores que estavam aptos. Não foi o suficiente. Fizemos o que estava ao nosso alcance dentro do momento que vivemos. Temos que trabalhar. Nossa vida é feita de vitórias e insucesso”, disse Roger, antes de acrescentar:

“Vitórias geram confiança, ambiente positivo e otimismo. As derrotas geram tudo ao contrário. Eu sou um cara da ciência. Pra mim, tudo está ligado. Hoje a gente conseguiu levar motivação pra dentro do campo pelo ambiente da torcida”, acrescentou.