Rivaldo destaca o retorno de Coutinho ao Vasco: ‘Ele tem personalidade’

O pentacampeão Rivaldo comentou sobre a badalada chegada de Philippe Coutinho ao Vasco. O ex-jogador, campeão da Copa em 2002, elogiou o retorno do meia ao clube que o criou, revelando sua expectativa pela nova passagem do craque no Brasil.

Embaixador da Betfair, patrocinadora máster do Vasco, Rivaldo avaliou que o meio-campista sabe da responsabilidade dele neste retorno ao seu clube de origem e ajudará a equipe a subir na tabela do Brasileirão.

“Eu espero que ele possa jogar bem aqui no Brasil, que o Vasco melhore com suas atuações, porque, é claro que é um grande jogador, mas depende do grupo e de todos para que o Vasco possa chegar numa boa colocação dentro do campeonato. Hoje eles estão em 11º, mas ele e todo o elenco que o Vasco está formando possuem futebol para subir ainda mais dentro do Brasileirão”, avaliou o penta.