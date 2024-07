Petrópolis sofre WO na Copa Rio ao chegar atrasado para duelo contra o Paduano

A delegação do Petrópolis entrou no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros pouco antes das 15h30. Todavia, o duelo estava marcado para começar às 14h45. Desse modo, a arbitragem aguardou por 30 minutos e, após o prazo, o juiz Nathan do Vale Sá Machado comunicou ao Paduano e seus jogadores a decisão de encerrar a partida e dar o Trovão Azul como vencedor.

O futebol carioca viveu mais um momento diferente e inusitado nesta quarta-feira (24). O Petrópolis chegou atrasado e acabou perdendo por WO para o Paduano. O duelo deveria ocorrer pela Copa Rio . Assim, o time do norte do Rio de Janeiro está eliminado da competição.

Contudo, o Petrópolis alega que o motivo do atraso foi devido a um problema no ônibus que levou o time da Serra para o Noroeste Fluminense. Os jogadores nem chegaram a entrar no vestiário para aquecer, muito menos no campo da partida.

Entenda o regulamento da Copa Rio e WO ao Petrópolis

O regulamento da competição consta: “O clube que der causa à não realização de uma das partidas de cada fase, inclusive em razão de suspensão, estará desclassificado da competição, com seu adversário declarado classificado, independentemente de placar de partida anterior eventualmente realizada, caso a falta atinja a partida de volta”. Na próxima fase, o Paduano enfrenta o Audax RJ.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.