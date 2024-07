Pedrinho completa seis meses como presidente do Vasco

Mudança no controle do futebol, volta de ídolo e aceleração do processo para reforma de São Januário são pontos da atual gestão

Consolidado como comentarista, Pedrinho decidiu realizar o sonho de retornar ao clube do coração. Assim, no dia 22 de janeiro, o ex-jogador tomou posse como presidente do Vasco e viveu seis meses intensos, com uma importante mudança no controle do futebol cruz-maltino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Naquela época, o mandatário não tinha poderes nesta pasta e exercia o cargo para inspecionar as atitudes da 777 Partners, que detinha a SAF. Diante disso, buscava colaborar com os 30% que o associativo tinha no contrato e cobrava a empresa norte-americana.