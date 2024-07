Paris-2024: Argentina perde para Marrocos em jogo marcado por confusão histórica

Nem teve abertura da Olimpíada, mas já teve confusão nos jogos iniciais. Torcedores invadiram o gramado na reta final do duelo entre Argentina e Marrocos, na primeira rodada do torneio de futebol masculino dos Jogos, gerando incertezas sobre o encerramento da partida. A invasão ocorreu logo depois de os argentinos empatarem a partida no 16º minuto de acréscimo do segundo tempo.

A princípio, imaginou-se que o jogo havia sido encerrado logo depois do lance, e a torcida deixou o estádio aos poucos. Mas o jogo logo apareceu como “interrompido” em meios oficiais. Depois, a organização das Olimpíadas confirmou a interrupção do jogo, mas depois concluído.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os atletas argentinos, aliás, correram para os vestiários do Estádio Geoffroy Guichard e depois foram seguidos pelos atletas marroquinos. As imagens da transmissão oficial logo exibiram conversas dos jogadores com os responsáveis pela arbitragem. E, em seguida, um aviso de jogo interrompido foi exibido na tela. No telão do estádio surgiu um aviso de “sessão interrompida”.