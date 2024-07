Olimpíada de Paris: Messi reage após derrota da Argentina

Astro argentino fez uma manifestação em uma rede social logo após a partida de estreia da seleção nos Jogos Crédito: Jogada 10

As confusões na partida entre Argentina e Marrocos na Olimpíada de Paris seguem repercutindo pelo mundo. Uma das manifestações veio de Lionel Messi, ídolo albiceleste e campeão mundial com sua seleção em 2022. Em seu perfil no Instagram, o jogador do Inter Miami fez uma publicação no story logo após o jogo. Na postagem, Messi escreveu a palavra “insólito” com um fundo todo preto, além de um emoji com uma cara de surpresa. Não houve menção direta ao confronto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Messi, que foi campeão olímpico em 2008, não faz parte do grupo argentino que disputa os Jogos na cidade luz. O jogador se recupera de uma lesão após a disputa da Copa América, vencida pela Argentina. Confusão em Argentina x Marrocos Tudo começou com o tempo acrescido no fim da partida pois, sem maiores detalhes (e necessidade), o árbitro Glenn Nyberg deu 15 minutos adicionais. Marrocos vencia por 2 a 1, entretanto acabou sofrendo o gol de empate justamente nos acréscimos. Logo após, torcedores marroquinos, inconformados com a situação, invadiram o gramado e jogaram objetos no campo, inclusive um artefato explosivo. Jogadores do Marrocos comemoram o primeiro gol da seleção contra a Argentina – Foto: AFP/Via Getty Images