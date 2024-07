Olimpíada de Paris: derrota da Argentina e acréscimos viram memes na web

Jogo de abertura do futebol masculino nos Jogos foi recheado de confusão em campo, com direito a invasão de marroquinos

A seleção masculina de futebol da Argentina começou os Jogos Olímpicos de Paris com o pé esquerdo. Os hermanos foram derrotados pelo Marrocos em um jogo que deu o que falar devido ao tempo de acréscimo no 2º tempo e a confusão com torcedores dentro de campo. Os assuntos acabaram virando meme nas redes sociais.

Tudo começou com o tempo acrescido no fim da partida pois, sem maiores detalhes (e necessidade), o árbitro Glenn Nyberg deu 15 minutos adicionais. Marrocos vencia por 2 a 1, entretanto acabou sofrendo o gol de empate justamente nos acréscimos. Logo após, torcedores marroquinos, inconformados com a situação, invadiram o gramado e jogaram objetos no campo, inclusive um artefato explosivo.