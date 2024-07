Nonato valoriza torcida do Fluminense contra o Palmeiras: ‘Vai nos empurrar’

Um dos reforços do Fluminense nesta janela de transferências, Nonato reestreou com o pé direito com a camisa tricolor. De volta ao clube após quase dois anos, o meia participou da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá no último domingo (21/07). Agora, ele vai em busca de mais um resultado positivo diante do Palmeiras e comentou o retorno ao Maracanã.

“Jogar no Maracanã é sempre especial. Já joguei algumas vezes contra e a favor. Agora, neste retorno, reencontrar a torcida do Fluminense de fato, dentro do Maracanã, vai ser muito especial. Tenho certeza que a torcida vai nos empurrar para, se Deus quiser, mais uma vitória”, disse Nonato.