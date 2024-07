Neymar dá presente de R$ 2,5 mil a Bruna Biancardi em reconciliação

Jogador do Al-Hilal e influenciadora retomaram o relacionamento no início do mês em meio ao nascimento de Helena Crédito: Jogada 10

Após a reconciliação com Neymar, Bruna Biancardi passou a circular com um anel na mão direita. O objeto foi um presente do próprio jogador para simbolizar a retomada da relação com a influenciadora, segundo fontes ligadas ao casal. Bruna Biancardi com Mavie no colo: anel na mão direita da influenciadora – Foto: Reprodução/Instagram

O item é da grife italiana Prada e custa R$ 2,5 mil, segundo o Extra. Sua estrutura possui metal esmaltado com ouro amarelo, com o nome da marca em destaque dentro do tom preto. A peça é mais simples se comparada a aliança de noivado em ouro branco e com brilhantes que a influenciadora utilizava antes de descobrir a traição de Neymar. O item, porém, foi levado por bandidos que assaltaram a casa dos pais de Biancardi no início do ano, em São Paulo.