Militão prepara festa de aniversário para Cecília após ‘perder’ comemoração em Fortaleza

Zagueiro do Real Madrid está de férias no Brasil e compartilhou registros ao lado da filha e da esposa, Tainá Castro, a caminho de São Paulo

Se o primeiro ano de Cecília, filha de Éder Militão e Karoline Lima, contou com reconciliação dos pais, o segundo aniversário seguiu por caminhos distintos. Após celebrar a data com a mãe, em uma festa no Beach Park, em Fortaleza, a bebê agora receberá outro evento promovido pelo pai.

Éder Militão decidiu aproveitar as férias no Brasil para promover mais uma festa de aniversário para Cecília. Nesta quarta-feira (24), inclusive, o zagueiro compartilhou um registro ao lado da filha e da esposa, Tainá Castro, a caminho de São Paulo em um jatinho. A avó da criança, Ana Maria Militão, também estava presente na foto.

Cecília nasceu na Espanha, no dia 10 de julho de 2022, mas desembarcou no Brasil com meses de vida. Isso porque Éder Militão e Karoline Lima já estavam separados à época do nascimento devido às polêmicas de traição e ‘abandono’.