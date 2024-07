MC Mirella se defende após polêmica com Iza e Yuri Lima: ‘Não devo satisfação para achismos’

Afinal, em um perfil de fofoca, um internauta disparou: “Parei de admirar a Mirella depois da falta de empatia dela com a Iza”, destacou. A cantora, no entanto, rebateu rapidamente: “Se toca. A própria Iza falou comigo”.

A cantora MC Mirella recentemente se envolveu em uma grande polêmica. Afinal, após a exposição da traição de Yuri Lima , ex-namorado de Iza, Mirella disse que já tinha recebido mensagens do atleta durante o relacionamento. No entanto, ela precisou se defender nas redes sociais.

Depois da revelação em vídeo feita por Iza sobre a traição de Yuri Lima, MC Mirella trouxe à tona uma possível tentativa de aproximação do jogador após o anúncio da gravidez da cantora. Mirella fez um comentário em uma publicação no Instagram revelando o caso.

O fim do relacionamento entre o jogador e a cantora foi anunciado no início de julho. Em vídeo, Iza revelou a descoberta de uma traição de Yuri com a produtora de conteúdos Kevelin Gomes. O jogador se pronunciou no dia seguinte e assumiu o erro.

