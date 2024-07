Justiça quebra sigilo bancário de empresa pivô de crise no Corinthians

A Justiça de São Paulo ordenou nesta terça-feira (23) a quebra do sigilo bancário da Neoway Soluções Integradas. A Polícia Civil aponta a empresa como sendo de fachada, o que provocou uma crise no Corinthians.

Com essa medida, a Justiça dá mais um passo importante nas investigações que ocorrem há dois meses. Além de quebrar o sigilo, as autoridades também autorizaram o sequestro e bloqueio de ativos financeiros mantidos nas contas da empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Todavia, a Justiça quebrou o sigilo bancário de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que vive em um bairro humilde de Peruíbe, no litoral paulista. Edna teve seu nome vinculado ao caso porque, supostamente, a usaram como laranja para abrir a Neoway. Ela, no entanto, afirma desconhecer a empresa e não ter nenhuma relação com as partes envolvidas.