Jean Carlos, do Juventude, dispara contra arbitragem: ‘Incompetentes”

O meia Jean Carlos reclamou e muito da arbitragem após a derrota por 2 a 0 do Juventude para o Cruzeiro. Ao apito final, o jogador concedeu entrevista ao SporTV e demonstrou bastante irritação, alcunhando os árbitros de vídeo de “incompetentes”.

Segundo o meia, o Juventude foi prejudicado pela terceira vez em pouco tempo. Para ele, houve um pênalti ignorado na primeira etapa, quando Lucas Barbosa cabeceou e a bola pegou na mão de João Marcelo. Ele relembrou de compromissos recentes, em derrota para o Fortaleza, no Castelão, e no empate por 0 a 0 contra o São Paulo, no último domingo (21).