Irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa, radicaliza em visual; veja fotos

Influenciadora de 22 anos passou por momento difícil recentemente e retornou às redes sociais para compartilhar o novo corte de cabelo Crédito: Jogada 10

Julho se tornou o mês do desapego para Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol. Após radicalizar no corte de cabelo, a jovem de 22 anos compartilhou registros do novo visual nas redes sociais e recebeu uma série de elogios dos seguidores. Ela, inclusive, incentivou que outras pessoas tenham a mesma coragem de ousar em suas mudanças. “Desapegue. Eu gosto dessa confiança”, escreveu Dhiovanna na legenda do carrossel de fotos em seu Instagram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma das marcas de Dhiovanna Barbosa era justamente o cabelo longo, na altura do peito mais ou menos. Desta vez, no entanto, a influenciadora optou por um corte bem curtinho e com franja, mas manteve o tom preto. O novo visual agradou bastante os seguidores: “Poucas sustentam! Está linda”, escreveu uma fã. “Gata de todo jeito”, disse a ex-BBB Thais Braz.