Inter revela lesão de Alan Patrick e informa tempo de recuperação

Jogador sofre lesão no joelho esquerdo e para por dois meses. Contusão ocorreu durante eliminação para o Rosario Central, na última terça (23)

O Inter anunciou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o meia Alan Patrick sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Segundo o clube, em nota nesta quarta-feira (24), o jogador foi diagnosticado com um estiramento do ligamento colateral medial.

A lesão aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Rosario Central, na última terça-feira (23), no Beira-Rio. A igualdade gerou a eliminação do Colorado nos playoffs da Sul-Americana.

