Fluminense e Palmeiras escalados para o jogo desta quarta. Confira!

Saíram as escalações de Fluminense e Palmeiras para o duelo desta quarta-feira (24), às 21h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro entre o penúltimo colocado e o vice-líder do Brasileirão, com 11 e 36 pontos, respectivamente

Escalação do Fluminense

Com a necessidade de sair da zona de rebaixamento, o Tricolor vai para cima do adversário. Isso porque o técnico Mano Menezes vai abrir mão dos três volantes, esquema utilizado pelo comandante em sua estreia diante do Internacional. Marquinhos, que entrou como titular na vitória sobre o Cuiabá, está mantido entre os titulares.

O Tricolor terá, portanto, a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e PH Ganso; Marquinhos, Arias e Cano.