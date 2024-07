Flamengo vence Vitória graças a um gol no último minuto

Um gol de muita qualidade de Arrascaeta e outro de Carlinhos, aos 44 da etapa final, valeram ao Flamengo a vitória por 2 a 1 sobre o Vitoria, nesta quarta-feira (24/7). O jogo no Barradão, em Salvador, mostrou um time carioca com altos e baixos diante de um rival que luta contra o rebaixamento e fez um jogo de raça, fazendo um gol com Everaldo e quase arrancando um ponto.

Com a vitória, o Flamengo foi aos 37 pontos, três atrás do líer Botafogo (que empatou com o São Paulo nesta quarta-feira no MorumBIS) e com um jogo a menos. O Vitória segue com 15 pontos, na zona de rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Arrascaeta faz golaço

Com Viña na lateral-esquerda, Leo Pereira na zaga e Allan no meio na vaga de Pulgar, o Flamengo teve muita dificuldade para encontrar espaços no ataque. O Vitória fechado na defesa, mas sem fazer marcação alta, conseguia sucesso. E quando atacava, buscava quase sempre Osvaldo pela esquerda, já que ele levava vantagem diante de Varela.