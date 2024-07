Flamengo: Landim é criticado por russos após entrevista sobre ‘novela’ Claudinho

Presidente do clube carioca participou de um papo em um podcast onde abordou a negociação com o Zenit pelo jogador

A entrevista dado por Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ao Charla Podcast repercutiu entre torcedores do Zenit, da Rússia. Na conversa, o mandatário rubro-negro falou sobre a busca por Claudinho, jogador do clube russo. No entanto, uma das falas acabou não sendo bem recebida no país europeu.

O portal Bobsoccer repercutiu o conteúdo na Rússia. O trecho que gerou a irritação entre os estrangeiros foi “acreditamos no bom senso, mesmo sendo russos”. Nos comentários da matéria, os russos não esconderam a insatisfação.

“Quero dizer, mesmo sendo russos? Que tipo de infração por nacionalidade, esse cara não é maluco?”, questionada um dos comentários.