Flamengo defende invencibilidade de quase dez anos contra Vitória no Barradão

Rubro-Negros se reencontram nesta quarta-feira, dia 24 de julho, às 20h, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2024

Flamengo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 20h, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O duelo marca o retorno do Rubro-Negro carioca ao Barradão, em Salvador, após mais de seis anos e traz boas lembranças ao torcedor. Isso porque o Mais Querido não sabe o que é perder no estádio há mais de dez anos – desde 2013.

O último confronto entre os rubro-negros no Barradão ocorreu em abril de 2018, também pelo Campeonato Brasileiro. À época, o Flamengo era comandado por Maurício Barbieri e empatou em 2 a 2 com o Vitória, com gols de Rever e Lucas Paquetá. As equipes ainda se enfrentaram mais uma vez naquela temporada, no dia 23 de agosto, no Maracanã, e terminou com vitória carioca por 1 a 0.

INVENCIBILIDADE DO FLAMENGO NO BARRADÃO

O Flamengo era comandado por Jayme de Almeida na última derrota para o Vitória no Barradão, em dezembro de 2013. O zagueiro Wallace e o atacante Hernane até tentaram evitar o revés, mas o Rubro-Negro carioca acabou derrotado por 4 a 2, em partida válida pelo Brasileirão.