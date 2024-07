Ex-affair começa a seguir mãe de Neymar nas redes sociais

Follow ocorreu após publicação de Nadine Gonçalves com Helena, filha mais nova do jogador, na última terça-feira em seu perfil no Instagram

A publicação de Nadine Gonçalves com a neta caçula, Helena, aproximou ainda mais a família de Neymar com Amanda Kimberlly. Isso porque a mãe da terceira filha do jogador passou a seguir a progenitora do astro do Al-Hilal nas redes sociais nesta quarta-feira.

Kimberlly mantém relações próximas com Rafaella, irmã de Neymar, que, inclusive, aceitou o convite para ser madrinha de Helena. No entanto, a influenciadora não tinha contato com outros membros da família nas redes sociais. Cabe pontuar que, apesar do follow, Nadine Gonçalves ainda não segue o antigo affair do jogador.

NADINE GONÇALVES POSTA FOTO COM HELENA

Na última segunda-feira (22), Nadine Gonçalves compartilhou suas primeiras fotos com a neta caçula. A publicação repercutiu bastante nas redes sociais, não só pela fofura da bebê, mas principalmente pela legenda escolhida pela mãe de Neymar – exatamente igual a do post do nascimento de Mavie.