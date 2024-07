Em jogo de quatro gols, São Paulo e Botafogo empatam no MorumBIS

Nesta quarta-feira (24), São Paulo e Botafogo realizaram um confronto agitado, que terminou empatado por 2 a 2. Os gols saíram com Lucas Moura e Ferreira para o Tricolor. Enquanto Tiquinho e Cuiabano anotaram para o Glorioso. Com o placar, o time paulista fica na sexta colocação, com 32 pontos. O Bota é o líder, com 37 pontos.

Primeiro tempo com gols relâmpagos

Os primeiros minutos foram agitados. Logo na primeira investida do São Paulo, Ferreira acabou derrubado por Bastos na grande área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Lucas Moura abriu o marcador. A resposta do Botafogo veio pouco tempo depois. Tiquinho completou cruzamento e Wellington interceptou com o braço. Após revisão junto ao VAR, Felipe Fernandes de Lima assinalou pênalti. O camisa 9 do Glorioso deslocou Rafael e deixou tudo igual.

Sem perder o fôlego, o Bota se armou para dar o golpe e conseguiu. Em rápida troca de passes, Tiquinho achou Cuiabano, que ajeitou e soltou um chute cruzado. Rafael esticou o braço, mas nada pôde fazer, 2 a 1 e virada do Glorioso. Antes do intervalo, o time carioca até criou mais uma chance para marcar e foi através de Luiz Henrique. O atacante saiu em velocidade, porém Arboleda conseguiu atrapalhar a finalização e impediu o gol.

Segundo tempo com São Paulo superior

Com uma postura mais agressiva, o São Paulo empurrou o Botafogo para o campo de defesa e iniciou uma blitz. O plus na pressão veio com a entrada de Calleri. O Tricolor ficou aguerrido nas disputas individuais e chegou ao empate. Lucas Moura achou Ferreira, que disparou em velocidade e tocou na saída do goleiro, 2 a 2.