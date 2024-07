Dinenno comemora volta ao Cruzeiro com gol após três meses fora por lesão

A festa foi completa no Mineirão, nesta quarta-feira (24). O Cruzeiro venceu o Juventude por 2 a 0 e o torcedor pode matar as saudades do atacante Juan Dinenno, que voltou em grande estilo após três meses fora por lesão – precisou de cirurgia no púbis.

Apenas 12 minutos depois de entrar em campo contra o Juventude, ele marcou o gol que fechou o placar e foi para a galera. Após o jogo, o argentino não escondeu a felicidade pelo retorno aos gramados.

