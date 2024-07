David Beckham leva bronca de esposa após foto

Ex-jogador inglês acabou sendo cobrado por Victoria Beckham após uma postagem no Instagram

O astro inglês David Beckham levou um puxão de orelha da esposa após uma postagem em rede social. Em seu perfil no Instagram, o ex-jogador publicou uma foto com Victoria Beckham, mas acabou desagradando a ex-Spice Girl.

Na imagem, o sócio do Inter Miami aparece sorridente, abraçado a Victoria no meio da vinícola Domaine De Peretti Della Rocca, na França. Na legenda, o ídolo do Manchester United valoriza a experiência.

“Já comemos em muitos lugares bonitos, mas WOW Domaine De Peretti Della Rocca”, elogiou Beckham.