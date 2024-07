Cristiano Ronaldo curte férias em ilha particular com diárias de 12,5 mil euros e praia privativa

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez retornaram à ilha particular de Ummahat, no Mar Vermelho, para curtir as férias de verão após a Eurocopa 2024. O passeio repercutiu não só pelo luxo do local, que conta com uma praia privativa, mas principalmente pela ostentação do casal. Estimula-se que as diárias escolhidas pela família custaram cerca de 12.500 euros (R$ 76,5 mil na cotação atual).

O hiperluxuoso resort que hospedou a família se destaca pela inspiração nos tesouros naturais mais escondidos do mundo. Descreve-se, inclusive, como um local com “estilo vanguardista” e que oferece uma praia privada para desfrutar do mar com tranquilidade. Os preços das diárias variam de acordo com os quartos, mas, segundo o jornal ‘El Español’, Cristiano optou pelo cômodo de 12.500 euros por noite – para receber os cinco filhos.

The St. Regis Red Sea Resort

Cristiano Ronaldo e Georgina escolheram novamente o The St. Regis Red Sea Resort para curtir as férias. Aliás, segundo a imprensa local, o lugar tem sido um dos favoritos do casal desde a mudança para Arábia Saudita. O hiperluxuoso hotel está localizado em uma área composta por 90 ilhas naturais virgens, com vulcões inativos, desertos e até 200km de costa.