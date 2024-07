Criciúma abre o placar, mas Fortaleza empata com gol de Lucero pelo Brasileirão

As equipes do Criciúma e Fortaleza entraram em campo nesta quarta-feira (24) no encerramento do primeiro turno do Brasileirão 2024. E o duelo terminou empatado pelo placar de 1 a 1. O lateral-esquerdo Trauco abriu o marcado no primeiro tempo, enquanto Lucero, empatou para o time visitante na etapa final.

Com o resultado, o Criciúma chega aos 18 pontos e ocupa, portanto, a décima quarta colocação. Por outro lado, o Leão é o quarto colocado e soma 34 pontos em 18 jogos disputados.

Primeiro tempo com time mandante vencendo de forma pacial

O Criciúma teve as melhores chances na etapa inicial e foi para cima do Fortaleza. Assim, chegou ao gol marcado pelo lateral-esquerdo Trauco. Ele marcou após grande finalização praticamente na entrada da área, 1 a 0, para o time mandante.