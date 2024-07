Corinthians reformula meio campo e dá respiro para Raniele

Um dos setores que preocupava durante todo o ano de 2024, o meio de campo do Corinthians passou por uma forte reformulação e aumentou as opções para o técnico Ramón Díaz. Situação diferente dos últimos meses, quando o volante Raniele aparentava ser o único jogador para o setor.

Raniele foi titular nos 36 primeiros jogos do Corinthians na temporada, mas ficou fora de um embate pela primeira vez no duelo contra o Bahia, pela 18° rodada do Brasileirão, por conta de suspensão. Anteriormente, a ausência do volante seria um pesadelo no Timão, que tinha grande lacuna no setor.