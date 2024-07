Corinthians encaminha acerto com novo patrocinador máster

O Corinthians está perto de anunciar seu novo patrocinador máster. O clube tem um acordo verbal com a casa de apostas Esportes da Sorte. Os departamentos jurídicos de ambas as partes, aliás, já trabalham na redação do contrato. A informação é do ‘ge’.

O vínculo, aliás, terá duração de três anos e, além de um valor fixo (próximo de R$ 8 milhões por mês), pode render ganhos variáveis ao Corinthians. Na negociação, ficou acordado que o clube ganhará ⁠bônus por performance do negócio, como abertura de contas na casa de apostas.