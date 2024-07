Corinthians aumenta oferta por Brian Rodríguez

O Corinthians segue em busca de contratar o atacante uruguaio Brian Rodríguez e aumentou a proposta ao América do México. A nova oferta é de 5 milhões de euros, cerca de R$ 30 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação é do ‘ge’.

Brian Rodríguez joga na ponta esquerda. Na última temporada, ele alternou entre a reserva e a vaga de titular do América do México, tendo disputado 40 partidas, com nove gols marcados e quatro assistências. Ele tem 24 jogos pela seleção uruguaia e quatro gols marcados. Foi convocado para a Copa América, mas não entrou em campo.

Com passagens por Peñarol, Los Angeles FC e Almería, Brian Rodríguez chegou ao América do México em 2022. O clube, aliás, mexicano pagou US$ 6 milhões (R$ 32 milhões) pelo jogador na época. O atleta se tornou um dos alvos do Corinthians nesta janela e chegaria como uma contratação de peso no futebol brasileiro.