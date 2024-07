Corinthians anuncia a contratação do volante Charles

Jogador chega ao clube para suprir carência no setor de meio de campo e se mostrou ansioso para vestir a camisa do Timão

“Estou muito feliz por retornar ao Brasil, ainda mais em um clube tão importante que é o Corinthians. Uma camisa tão pesada no futebol mundial. Estou muito contente com tudo até agora. Minha família também está muito feliz. Espero ajudar o clube a conquistar os objetivos e crescer ainda mais”, disse Charles, que prosseguiu.

Agora, o volante aguarda sua regularização no BID para poder ser relacionado pelo técnico Ramón Díaz. Aliás, ao site oficial do Corinthians, Charles não escondeu sua ansiedade de poder vestir a camisa do Timão.

O Corinthians anunciou oficialmente nesta quarta-feira (24), a contratação do volante Charles, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. O contrato do jogador com o Timão é válido até o fim de 2028. O Alvinegro desembolsou R$ 9,7 milhões, que serão pagos em três parcelas, para contar com o atleta.

“Foi tudo 100%. Todo mundo me recebeu muito bem. Atletas, staff, pessoas que trabalham no clube. Eu joguei com o Alex Santana (Internacional), ele me ajudou a conhecer todo mundo. Recepção nota mil! Não tem nem o que falar, o grupo é muito bom. Rapaziada me recebeu bem e me deu todas as dicas. Já estou bem enturmado. Agora é vestir a camisa e jogar. Estou louco para estrear na Arena “, completou.

Charles chega para preencher lacuna no Corinthians

Charles preencherá uma das maiores carências do elenco do Corinthians na avaliação do clube. Isso porque o meia tem 1,87m, auxiliando tanto nas bolas áreas defensivas quanto ofensivas. E a necessidade ficou ainda mais latente após a saída de Fausto Vera para o Atlético-MG.

Aliás, na temporada passada, Charles atuou em 38 partidas pelo Midtjylland, a metade delas como titular. No Timão, ele vai disputar posição com os meias Raniele, Breno Bidon, Ryan e Alex Santana.