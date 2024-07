Com reforços, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Palmeiras

Ignácio e Kevin Serna aparecem na lista e estão à disposição do técnico Mano Menezes na volta do Tricolor ao Maracanã

Dessa forma, todos os quatro reforços para o segundo semestre estão na lista. Além de Thiago Silva e Nonato, que reestrearam contra o Dourado, Ignácio e Kevin Serna também estão aptos para o duelo com o Alviverde. Ambos apareceram no BID da CBF no início da semana e ficam como opções para o técnico Mano Menezes.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Palmeiras , no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para o duelo.

Além disso, a equipe contará com os retornos do lateral-esquerdo Marcelo e do meio-campista Lima. Por outro lado, Felipe Melo, Manoel e Lelê se recuperam de suas respectivas lesões, enquanto Guga está suspenso, pela expulsão do último domingo (21).

Por fim, até o momento, mais de 47 mil ingressos foram vendidos para o duelo com o Palmeiras. O confronto desta quarta-feira (24) marcará o retorno de Thiago Silva com a camisa do Fluminense, no Maracanã, após 16 anos.