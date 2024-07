Com a presença de Elano, Santos se reapresenta de olho no CRB

Ex-meia esteve no CT para acompanhar atividade do Santos. Próximo jogo é contra o time de Maceió, fora de casa, no próximo domingo

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na goleada sobre o Coritiba , na última segunda-feira, na Vila Belmiro, fizeram uma atividade regenerativa no CT Rei Pelé. O restante do elenco participou de um treino em campo reduzido.

O Santos iniciou, nesta quarta-feira (24), a preparação para o confronto contra o CRB, que será disputado em Maceió, no estádio Rei Pelé, às 18h30 (de Brasília) de domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinamento contou com uma presença ilustre. Afinal, o ex-meia Elano esteve no Centro de Treinamento e acompanhou as atividades.

Agora, Fábio Carille deve começar a esboçar o time que joga contra o CRB no treino desta quinta-feira (25). Afinal, todos os atletas estarão à disposição para as atividades. Dessa maneira, o treinador deve manter a base do último jogo, porém tem uma dúvida: o meia Giuliano foi substituído no primeiro tempo contra o Coritiba, com dores na parte posterior da coxa. O Santos ainda não divulgou informações sobre a situação do apoiador.

Assim, o provável Peixe para enfrentar o CRB, em Maceió, tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Giuliano); Otero, Guilherme e Furch. Vale lembrar que a equipe do técnico Fábio Carille está invicta há sete rodadas na Série B.

Elano visita o Santos

A presença de Elano animou o treino do Santos nesta quarta-feira. Ídolo do Peixe, ele aproveitou a passagem pelas dependências do clube para rever ex-companheiros. Léo, que faz parte da atual diretoria, e o volante Alison estavam no CT.