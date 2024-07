Bahia marca no final e empata com o Atlético GO no Antônio Accioly, pelo Brasileirão

Bahia e Atlético empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (24) , em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando marcou para os donos da casa, enquanto Jean Lucas fez para o time baiano. O duelo ocorreu no estádio Antônio Accioly, casa do Dragão.

Desse modo, o time comandado por Vagner Mancini chegou aos 12 pontos e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro Entretanto, o Bahia de Rogério Ceni fica em sétimo lugar e soma, portanto, 31 pontos.

Primeiro tempo sem gols e jogo morno

O time comandado por Rogério Ceni foi para cima e tentou criar mais volume de jogo, porém sem criatividade não conseguiu ser eficiente nas finalizações. Assim, o time mandante equilibrou e saiu para o duelo, chegando ao gol com Emiliano Rodríguez, mas após conferência do VAR, o jogador estava em condição de impedimento. Desse modo, a primeira etapa encerrou em 0 a 0.