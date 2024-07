Bahia está perto de anunciar uruguaio como a contratação mais cara do futebol nordestino

Clube resolve pendências com Liverpool-URU e aguarda assinatura de Lucho Rodríguez, irmão gêmeo de Emiliano Rodriguez, que está no Atlético-GO

Tem reforço novo se aproximando do Bahia! O clube resolveu pendências com Liverpool-URU e aguarda assinatura de Luciano Rodríguez, de 21 anos – que é irmão gêmeo de Emiliano Rodriguez, que está no Atlético-GO – para anunciar oficialmente o jogador como parte do elenco.

O Tricolor vai pagar 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante, ou seja, caso a negociação se concretize, será a maior compra da história do futebol nordestino. A ideia é que o jogador seja o substituto de Óscar Estupiñán, que retornou ao Hull City. Ele estava em boa fase no Tricolor e ajudou a conquistar alguns pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo sendo reserva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entrave nas negociações

A negociação entre os clubes já acontece há algumas semanas, tanto que o atleta já está em Salvador desde a semana passada para oficializar sua chegada. Ele já treina sob orientações dos preparadores físicos do Bahia enquanto não assina oficialmente. Antes, Lucho realizou exames médicos em São Paulo.