Artur Jorge valoriza empate e campanha no 1º turno

Botafogo de Artur Jorge fica no 2 a 2 com o São Paulo e fecha metade do Brasileirão com 40 pontos, perto de título simbólico

Após o empate em 2 a 2 do Botafogo com o São Paulo, o treinador Artur Jorge valorizou o ponto conquistado fora de casa na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Inclusive, o Glorioso termina a primeira metade da competição, com 40 pontos, 12 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Este aproveitamento é, historicamente, mais do que suficiente para ser campeão brasileiro. Não à toa, o Botafogo lidera o Brasileirão, com 40 pontos. O time só não é “campeão do primeiro turno” porque o Flamengo soma 37 pontos, com uma partida a menos, contra o Inter, fora de casa, ainda a ser definida. Caso vença, o Fla passaria o Bota por ter mais gols. No entanto, Jorge enche de elogios a campanha do Glorioso.

É mais um ponto somado. É isso que vai fazer com que possamos olhar para a nossa classificação de forma a que possamos ficar satisfeitos ou não em função dos pontos que consigamos. No final, isso que conta no nosso trajeto. Terminamos este primeiro turno com 40 pontos. São 40 pontos muito importantes para aquilo que é o percurso do Botafogo. Falta a outra metade, a consistência será sempre muito importante para nós – disse Artur Jorge.