Arias marca no fim, e Fluminense vence Palmeiras no Maracanã

Com um gol de Arias na reta final do segundo tempo, o Fluminense derrotou por 1 a 0 o Palmeiras na noite desta quarta-feira (24), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o momento da bola na rede, aos 41 minutos, o jogo estava deixando muito a desejar por conta da intensa disputa e poucas chances claras.

O resultado leva o Tricolor carioca a 14 pontos, mas ainda em penúltimo na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Verdão estaciona nos 36 pontos e perde a vice-liderança para o Flamengo, que chegou a 37 somados. O líder Botafogo soma 40.

Primeiro tempo

Os times fizeram uma primeira etapa bem abaixo do esperado no Maracanã. Enquanto o Fluminense teve a posse e foi melhor no começo do jogo, o Palmeiras levou perigo nos contragolpes. A melhores oportunidades do donos da casa foram com Marquinhos, que pecou nos arremates. Os visitantes assustaram na bola parada e em arrancadas pelos flancos, em especial com Vanderlan, que parou no goleiro Fábio. Mas faltou criatividade ao Verdão, embora tenha se comportado bem no setor defensivo. O jogo ficou mais truncado após as chances das equipes.