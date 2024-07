Argentina, com um gol aos 60 minutos, empata na estreia dos Jogos Olímpicos

Em jogo que teve 15 minutos de acréscimos sem nenhum motivo aparente, a Argentina conseguiu, exatamente no último lance do jogo, aos 60 minutos, um empate em 2 a 2 com Marrocos. O jogos desta quarta-feira (24/7), foi a primeira partida dos Jogos Olímpicos Paris-2024, e valeu pelo Grupo B. Rahimi fez os gols de Marrocos e Giovanni Simeone marcaram para os argentinos. O duelo ocorreu em Saint-Étienne, no Estádio Geoffroy Guichard. Com a quase totalidade da torcida (o país tem 1,5 milhão de imigrantes na França) os marroquinos fizeram um jogo cauteloso. Porém, letal nos contra-ataques. Abriram 2 a 0, levaram um gol, mas seguraram a vantagem na reta final até o lance final, o chorado tento de Medina após duas bolas no travessão.

No primeiro tempo, mesmo com jogadores habilidosos, como o apoiador Almada (recém-contratado pelo Botafogo) e os campeões da Copa América Álvarez no ataque e Otamendi na defesa, a Argentina teve diiculdades para sair da marcação marroquina, não conseguindo sucesso nas finalizações. Já Marrocos, mesmo fechado, era perigoso no ataque. Dessa forma, saiu na frente aos 45 numa jogada incrível. El Kahnnouss tocou para Akhomach que devolveu de calcanhar. O camisa 8 foi ao fundo e cruzou para Rahimi fazer 1 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Argentina e Marrocos fazem ótimo 2º tempo

Veio o segundo tempo e logo aos três minutos, Akhomach entrou na área e foi empurrado por Soler. Pênalti que Rahimi bateu e fez seu segundo gol no jogo. O técnico Otamendi colocou o atacante Giovanni Simeone em campo e ele mostrou serviço. Aos 22 minutos, se esticou para concluir um cruzamento de Soler pela esquerda e diminiu o plarcar. Depois disso, a Argentina seguiu em cima, obrigando o goleiro Munir a aparecer com destaque. Parecia garantir a vitória. Mas, aos 60 minutos, veio o lance iniciado por Almada e, após duas finalzições no travessão, Medina empatou o jogo.