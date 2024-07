Após vaias, Renê indica que deixará o Inter ao fim da temporada

O empate com o Rosario Central no Beira-Rio por 1 a 1 e a consequente eliminação da Copa Sul-Americana caíram como uma bomba no Inter. Foi a terceira queda em mata-mata do Colorado na temporada. E a má fase respinga diretamente no vestiário. Afinal, um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-esquerdo Renê sofreu com vaias no primeiro tempo e deixou claro que seu ciclo no clube gaúcho está perto do fim.

O jogador, de 31 anos, é um dos mais perseguidos pela torcida. Apesar de se doar em campo, ele ficou marcado em jogos decisivos, como contra o Fluminense, na semifinal da Libertadores do ano passado. Com contrato perto do fim, Renê falou com a imprensa após o jogo contra o time argentino e sinalizou que sairá ao fim da temporada.