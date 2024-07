Após eliminação na Sula, Internacional corre risco de perder Alan Patrick

Meia deixou o gramado, antes do fim do jogo entre Colorado e Rosário Central, com a suspeita de lesão no ligamento do joelho direito

O Internacional deu adeus à disputa da Sul-Americana depois de empate com o Rosário Central por 1 a 1, no Beira-Rio, na última terça-feira (23). Assim, na sequência da temporada, o Colorado terá somente a disputa do Campeonato Brasileiro. Para piorar, a equipe corre o risco de ter um desfalque importante para o restante do ano. Afinal, o meio-campista Alan Patrick deixou o gramado antes do fim do duelo.

Segundo informações do jornalista Lucas Collar, a suspeita é de rompimento no ligamento colateral do joelho direito. Deste modo, ele passará por exames de imagens, nesta quarta-feira (24), para constatar a gravidade da lesão. O camisa 10 do Inter frisou o abatimento no vestiário depois da eliminação nos play-offs da Sul-Americana. Em seguida, pontuou que apenas o foco no trabalho e na Série A é que vão solucionar este cenário.