Almada, do Botafogo, é um dos destaques da Argentina em estreia

Torcedores do Botafogo e torcedores argentinos repercutiram de modos diferentes a atuação do meia em jogo pelas Olimpíadas

O meia Thiago Almada, um dos reforços do Botafogo nesta janela de transferências, fez sua primeira partida como jogador do Alvinegro, mas foi pela seleção da Argentina, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na manhã desta quarta-feira (24), na estreia do futebol na competição.

A partida válida pelo grupo B da primeira fase terminou com a vitória de Marrocos por 2 a 1. Porém, a atuação do meia Thiago Almada, de 23 anos, chamou a atenção nas redes sociais. Ele participou do primeiro gol e fez uma jogadaça no lance que seria o empate dos argentinos, mas que depois de duas horas de paralisação e revisão do VAR, o gol foi anulado. Isso aos 60 minutos do segundo tempo.

Essa foi a primeira vez que Almada entrou em campo como jogador do Botafogo e, por isso, os torcedores botafoguenses ficaram de olho na atuação do jogador. Já pelo lado argentino, o fato de ele ter usado a camisa 10 do Messi gerou polêmica. Ambas as situações repercutiram nas redes sociais.