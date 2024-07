Vitória anuncia ex-Palmeiras e se aproxima de dupla do Cruzeiro

Na briga para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, com 15 pontos após 18 rodadas, o Vitória busca reforços. Nesta terça-feira (23), o clube baiano anunciou a contratação do atacante Carlos Eduardo, que já passou por Palmeiras, Athletico-PR e Goiás.

O jogador de 27 anos estava no Alanyaspor, da Turquia, e assinou vínculo com o Leão até dezembro deste ano, com opção de estender por mais duas temporadas. No clube turco, aliás, alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Disputou 31 partidas, anotou quatro gols e deu uma assistência.