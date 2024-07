Vasco, enfim, acerta com novo diretor comercial, cargo vago há oito meses

O Vasco encaminhou, enfim, a contratação de seu novo diretor comercial. Trata-se de Renato Lassmann El Kobbi, ex-diretor do Cruzeiro. A pasta estava sem um diretor desde novembro de 2023, quando Marcelino Caetano deixou o Cruz-Maltino.

Ele era o diretor comercial desde que a SAF fora instituída, no segundo semestre de 2022, durando pouco mais de um ano no cargo. Marcelino saiu do Vasco em novembro de 2023 por uma decisão da diretoria da SAF à época, que visava mudanças no perfil desejado para a pasta. No entanto, o clube não anunciou nenhum nome desde então.

