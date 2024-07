Transmissão na Venezuela traça linha bizarra do VAR e viraliza

Uma situação inusitada marcou a transmissão do duelo entre Puerto Cabello e Portuguesa, válido pela 2ª rodada do torneio Clausura da 1ª divisão da Venezuela. O lance aconteceu após a anulação do gol de uma das equipes por impedimento. O ‘VAR da emissora’ responsável pela exibição do jogo entrou em ação, mas parece não ter ajudado muito.

Para ‘checar’ a marcação de campo, os responsáveis pela transmissão traçaram a linha de impedimento, tal qual é feito pela equipe da arbitragem de vídeo. Porém, o traçado seguiu uma orientação diagonal e acabou viralizando nas redes sociais.