Torcedores do Leixões são contra venda do clube ao Flamengo

Torcedores do Leixões, de Portugal, fizeram um protesto na manhã desta terça-feira (23). Por meio de uma faixa, escreveram: ”Cansados de má-fé. SAD e Flamengo metam o pé”. Eles repudiam a possibilidade de venda do clube ao Flamengo.

O presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, disse recentemente que as negociações estão avançadas. A ideia do clube com essa negociação é ingressar no mercado europeu, gerar visibilidade e ter receita em outra moeda. Além de usar como vitrine para jogadores, principalmente os que estão em transição da base para o profissional.

“Existe, sim, estamos em negociações com os Leixões. Estamos em processo avançado. A gente está avançando, se for mais adiante nós levaremos para a aprovação do Conselho (Deliberativo)”, afirmou Landim, em entrevista ao “Charla Podcast” na última segunda-feira (22).