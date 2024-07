Serna é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

Peruano tem nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, com isso, está liberado para atuar

O atacante Kevin Serna já está à disposição do técnico Mano Menezes no Fluminense. Isso porque o jogador de 26 anos, anunciado na última segunda-feira (22), teve o nome inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça (23).

Dessa forma, o peruano está apto para estrear pelo Flu, após deixar o Alianza Lima (PER). Sua primeira partida pode acontecer já nesta quarta-feira (24), quando o Tricolor recebe o Palmeiras, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.

