Seleção feminina do Canadá vigia treino da Nova Zelândia com drone, antes de jogo pelas Olímpiadas

O treino da seleção feminina da Nova Zelândia antes do início das Olimpíadas de Paris virou caso de polícia. Um drone, que o Canadá utilizou, sobrevoou a atividade de segunda-feira (23), em Saint-Étienne, três dias antes do confronto entre as duas seleções.

Desse modo, em comunicado oficial, o Comitê Olímpico da Nova Zelândia afirmou, portanto, que relatou o caso às autoridades e, na sequência, identificou um membro da comissão técnica canadense como dono do drone.

“O Comitê Olímpico da Nova Zelândia e o futebol neozelandês estão empenhados em defender a integridade e a justiça dos Jogos Olímpicos e se sentem profundamente chocados e desapontados com este incidente, que ocorreu apenas três dias antes de as duas equipes se enfrentarem no jogo de abertura de Paris 2024”, diz um trecho do comunicado neozelandês após o caso.