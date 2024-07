São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso está na liderança isolada do Brasileirão e com retrospecto invejável. Tricolor busca terminar o primeiro turno no G4 Crédito: Jogada 10

Com expectativa de casa cheia, São Paulo e Botafogo entram em campo, nesta quarta-feira (24), sustentando a promessa de um jogo movimentado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A jornada, aliás, coloca um ponto final no primeiro turno da competição. A bola rola, então, às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbis. O Botafogo é o ponteiro do Brasileirão, com 39 pontos. O São Paulo, está em quinto, colado no G4. Soma 31 pontos. O Fortaleza, quarto, tem 32. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Como chega o São Paulo? O Tricolor terá novidades nas duas laterais para enfrentar o Fogão. Assim, Igor Vinícius, pela direita, e Wellington, pela esquerda, estão de volta após cumprirem suspensão. Em contrapartida, ainda com dores, Calleri, que não enfrentou o Juventude, é dúvida. Caso não jogue, André Silva deve ser, portanto, o comandante de ataque. Maia e Alisson seguem no departamento médico e dificilmente retornam nesta temporada.

No banco de reservas, o São Paulo não terá o enérgico técnico Luis Zubeldía, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Esta é a terceira vez que o técnico desfalca o Soberano. Seu substituto imediato, o auxiliar equatoriano Carlos Gruezo, também está fora pelo mesmo motivo. Assim, Maxi Cuberas deve ser o responsável pelo time anfitrião à beira do campo. O São Paulo tenta se recuperar do empate sem gols diante do Juventude. O time, na ocasião, ficou devendo. Como chega o Botafogo? O líder isolado está com a cristal alta. Afinal, sob a batuta do técnico Artur Jorge, nas últimas 18 partidas, só perdeu uma vez. Contra o São Paulo, o Botafogo pode fechar o primeiro turno marcando em todos os jogos, um recorde na história do Brasileirão.